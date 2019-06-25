Рубен Рубинян в Страсбурге встретился с членами российской делегации

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним сношениям, руководитель армянской делегации в ПАСЕ Рубен Рубинян в Страсбурге встретился с главой российской делегации Петром Толстым и председателем комиссии по внешним связям парламента РФ Леонидом Калашниковым. Как передает «Арменпресс», об этом Рубинян написал на своей странице в Facebook.

“От имени армянской делегации в Страсбурге я приветствовал возвращенную в Ассамблею российскую делегацию и ее руководителя Петра Толстого. Я был рад вновь встретиться с председателем нашей партнерской комиссии парламента РФ Леонидом Калашниковым, который также является членом делегации.

Сообщу также, что во время вчерашнего голосования мой голос по техническим причинам был зарегистрирован “против”, а не “за”, в связи с чем сегодня я сделал заявление на пленарном заседании ПАСЕ и мое заявление было приложено к протоколу заседания”, - написал Рубинян.

Председатель комиссии также отметил, что между армянской и российской делегациями никаких проблем не возникало.

24 июня депутаты ПАСЕ разрешили российской делегации вновь участвовать в работе Ассамблеи. Решение было принято после 9-часового обсуждения. За решение проголосовали 118 депутатов, против - 62, воздержались - 10.