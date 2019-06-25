В резиденции президента Арцаха состоялась торжественная церемония награждения школьников

25 июня в резиденции президента Республики Арцах состоялась торжественная церемония награждения школьников Арцаха, удостоившихся дипломов на заключительном этапе школьных предметных олимпиад 2018 - 2019 учебного года.

Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, президент поздравил учеников, их учителей и родителей с результатами, достигнутыми на предметных олимпиадах, пожелал им мира, крепкого здоровья и новых побед.

“Завтра Вы будете защищать, развивать и обустраивать нашу страну, Вы будете её хозяевами. Продолжайте учиться с той же энергией, будьте всегда уверены в своих силах, Ваших силах, и все получится”, - подчеркнул в своем выступлении Бако Саакян.