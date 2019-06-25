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Маск назвал реальную проблему человечества


Глава американской компании SpaceX Илон Маск вновь заявил о катастрофе, на пороге которой якобы находится человечество. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Business Insider.

Издание обратило внимание на комментарий бизнесмена, сделанный под твитом, в котором сообщалось об увеличении числа людей на Земле к 2050 году на примерно 1,6 миллиарда.

«Реальной проблемой станет старение и сокращение населения мира к 2050 году, а не перенаселенность», — написал Маск.

По его мнению, к тому времени «демографическая структура [населения планеты] с разбивкой по возрасту будет выглядеть как перевернутая пирамида с большим числом пожилых людей и малым количеством молодых».

С аналогичными идеями предприниматель выступал в июле 2017 года.

В ноябре 2016 года глава SpaceX предупредил, что человечество ожидает катастрофа, если люди не смогут адаптироваться и найти свою нишу при повсеместном внедрении роботов.

 

 




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