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Президент Ирана резко раскритиковал Белый дом после санкций США


Президент Ирана Хасан Роухани после того, как Вашингтон ввел санкции против руководства страны и военачальников, в присутствии сотрудников иранского минздрава резко высказался в адрес Белого дома, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее США ввели санкции против ряда военных руководителей Ирана, а также верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявив, что готовят меры против главы МИД страны Мохаммада Джавада Зарифа.

"Белый дом - умственно отсталый", - сказал Роухани в ходе выступления перед руководством иранского минздрава. Его слова приводятся на его официальном сайте.




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