Голливудские актеры разыграли пьесу по мотивам доклада Мюллера

Голливудские звезды, среди которых Алисса Милано Закари Куинто и Майкл Шэнно, разыграли пьесу по мотивам доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в американские выборы 2016 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета New York Post.

По данным издания, пьеса под названием "Расследование: поиск правды в десяти актах" (The Investigation: A Search for the Truth in Ten Acts) транслировалась в прямом эфире в 21.00 (4.00 мск).

На сайте, где выложена запись пьесы, сообщается, что сценаристом выступил Роберт Шенккан.

Ранее сообщалось, что звезды Голливуда, среди которых Роберт Де Ниро и Лоуренс Фишборн, и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском видео, в котором обвинили президента США Дональда Трампа в сговоре с Россией.