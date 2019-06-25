Делегация во главе с Давидом Тонояном принимает участие в Международном военно- техническом форуме

Делегация во главе с министром обороны Армении Давидом Тонояном 24 июня выехала в Российскую Федерацию, где с 25 по 30 июня в городе Кубинка Московской области пройдет Международный военно-технический форум “Армия – 2019”. Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, Давид Тоноян примет участие в торжественной церемонии открытия форума и выставки.

В рамках визита запланированы встречи министра обороны Армении с руководителями ряда военно-промышленных предприятий.

Выставку военной техники и вооружения посетят также и другие представители подразделений Вооруженных сил Армении.

На международной выставке представлены экспонаты производства военно-промышленного комплекса Республики Армения.