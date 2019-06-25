30-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве своей дочери

В результате следственных и других процессуальных действий по уголовному делу, расследуемому в областном Следственном управлении Лори СК РА, выяснены обстоятельства убийства 7-летней девочки, обвинение предъявлено матери ребенка.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ СК РА, сигнал об удушении 7-летнего ребенка в селе Артагюх Лорийской области был получен 21 июня 2019 года.

В рамках уголовного дела, возбужденного в областном Следственном управлении Лори, выяснен ряд обстоятельств, личность предполагаемого преступника. Это 30-летняя мать ребенка.

Согласно данным, полученным следствием 21-го июня 2019 г., в период с 16:00 до 18:00 30-летняя женщина в своем доме в селе Артагюх Лорийской области с умыслом незаконного лишения жизни своими руками задушила несовершеннолетнюю дочь 2011 г.р.

По совокупности добытых достаточных доказательств 30-летней женщине предъявлено обвинение по части 1 статьи 104 Уголовного кодекса РА. В качестве меры пресечения избран арест.

Следствие продолжается.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.