Парламент Армении принял в первом чтении законопроект о снятии требования чеков ККА в школьных буфетах

Национальное собрание РА приняло в первом чтении представленный депутатом фракции “Мой шаг” Артаком Манукяном проект закона, которым предлагает расширить круг сведений, не считающихся налоговой тайной, снять обязательное требование о распечатке чеков ККМ в школьных буфетах. Как передает «Арменпресс», проект закона О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс голосованием был принят на заседании НС 25 июня.

За проект проголосовали 104 депутата, против - 0, воздержался – 1.

Проектом предлагается, в частности, не считать налоговой тайной информацию о численности работников-налогоплательщиков, информацию о налоговой системе компании-налогоплательщика и т. д.

По бывшему налоговому кодексу в учебных заведениях, в частности в школьных буфетах, не было требования выдавать чеки ККА. Однако сейчас оно есть, но по мнению депутата Манукяна, во время перемены, в течение 5-10 минут, даже при желании невозможно полностью обеспечить это. Таким образом, проектом предусматривается снятие обязательного требования выдавать чеки в школьных буфетах.