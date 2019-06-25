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DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море


Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило германское агентство DPA.

По его данным, пожар вспыхнул на судне, когда оно направлялось с острова Ибица на Мальорку и находилось примерно в 11 км от берега. Пожарная служба Мальорки взяла ситуацию под контроль.

Как отмечает агентство, возгорание возникло в машинном отделении. Что стало причиной инцидента, не сообщается.

 




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