Национальное собрание Армении полностью приняло пакет изменений в Налоговом кодексе

Парламент Армении принял во втором чтении и полностью пакет изменений в Налоговом кодексе. Как передает «Арменпресс», пакет изменений был принят на заседании НС 25 июня.

За проект проголосовали 73 депутата, против - 32.

Одним из основных изменений, предлагаемых пакетом, является выравнивание подоходного налога. Подоходный налог составит 23%, а затем он постепенно снизится до 20. По проекту также повышается государственная пошлина на кредитные организации, ломбарды, обменные пункты.