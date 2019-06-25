Национальное собрание Армении полностью приняло пакет изменений в Налоговом кодексе
Парламент Армении принял во втором чтении и полностью пакет изменений в Налоговом кодексе. Как передает «Арменпресс», пакет изменений был принят на заседании НС 25 июня.
За проект проголосовали 73 депутата, против - 32.
Одним из основных изменений, предлагаемых пакетом, является выравнивание подоходного налога. Подоходный налог составит 23%, а затем он постепенно снизится до 20. По проекту также повышается государственная пошлина на кредитные организации, ломбарды, обменные пункты.
- 14:22 Лавров: ситуация вокруг Ирана развивается по очень плохому сценарию
- 14:06 Слуцкий призвал власти Грузии извиниться за события на сессии МАП
- 14:01 СМИ: нижняя палата парламента Японии отклонила резолюцию о недоверии правительству Абэ
- 13:45 Патрушев: РФ, США и Израиль договорились по большинству вопросов по урегулированию в Сирии
- 13:40 Самвел Тер-Саакян - победитель международного турнира на Гоа
- 13:39 Президент Саркисян встретился с известным американским физиком-теоретиком, лауреатом Нобелевской премии Кипом Торном
- 13:37 Федерация самбо Армении считает большим успехом завоевание 3 медалей Европейских игр
- 13:36 В Масисе будет построен Центр креативных технологий ТУМО с французским уклоном
- 13:35 Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ
- 13:30 Рубен Рубинян в Страсбурге встретился с членами российской делегации
- 13:23 В резиденции президента Арцаха состоялась торжественная церемония награждения школьников
- 13:12 Маск назвал реальную проблему человечества
- 13:11 Азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи
- 13:04 Президент Ирана резко раскритиковал Белый дом после санкций США
- 12:57 Голливудские актеры разыграли пьесу по мотивам доклада Мюллера
- 12:55 Болтон: переговоры в Иерусалиме заложат основу для встречи Путина и Трампа в Осаке
- 12:52 Делегация во главе с Давидом Тонояном принимает участие в Международном военно- техническом форуме
- 12:48 30-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве своей дочери
- 12:44 Парламент Армении принял в первом чтении законопроект о снятии требования чеков ККА в школьных буфетах
- 12:44 DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
- 12:31 Национальное собрание Армении полностью приняло пакет изменений в Налоговом кодексе
- 12:24 Новое знание - залог создания новой ценности
- 12:14 Рябков назвал новые санкции США против Ирана беспрецедентными мерами
- 11:59 Трамп может посетить демилитаризованную зону во время визита в Южную Корею
- 11:56 Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии
- 11:49 Результаты усиленной службы полицейских Армавира: в отделения доставлены 210 человек
- 11:46 Экзамены во французских школах перенесли на июль из-за жары
- 11:42 Роберт Кочарян, его адвокаты и семья не примут участия в оглашении судебного акта в Апелляционном суде
- 11:41 В Южной Корее заявили, что сестра Ким Чен Ына вошла в круг высшего руководства КНДР
- 11:35 Премьер-министр в Масисе присутствовал на церемонии открытия парка Франкофонии и семейного спорткомплекса
- 11:26 СМИ: суд в Тбилиси освободил еще более 40 задержанных на митингах у здания парламента
- 11:18 Министерство сообщило, какие изменения предусматривают новые регуляции, касающиеся пожизненно заключенных
- 10:53 В некоторых районах ереванского административного района Кентрон временно будет прекращена подача газа
- 10:52 Трамп и Путин на G20 обсудят Украину, Иран и контроль над вооружениями
- 10:48 Число погибших при взрывах боеприпасов в Казахстане увеличилось до двух
18:11, 18.06.2019
Просмотрели 2148 раз Азербайджан прибегает к дезинформационным уловкам против армян в Казахстане: были задействованы фейковые сайты
21:22, 18.06.2019
Просмотрели 1665 раз Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым
12:52, 18.06.2019
Просмотрели 1515 раз В Индонезии 17 человек погибли при кораблекрушении
17:47, 18.06.2019
Просмотрели 1465 раз Президент Республики Армения отбыл с рабочим визитом во Францию
15:33, 18.06.2019
Просмотрели 1459 раз Газоснабжение ряда районов административного района Аван будет временно прекращено