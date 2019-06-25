Время в Ереване: 11:07:36,   25 Июнь

Национальное собрание Армении полностью приняло пакет изменений в Налоговом кодексе


Парламент Армении принял во втором чтении и полностью пакет изменений в Налоговом кодексе. Как передает «Арменпресс», пакет изменений был принят на заседании НС 25 июня.

За проект проголосовали 73 депутата, против - 32.

Одним из основных изменений, предлагаемых пакетом, является выравнивание подоходного налога. Подоходный налог составит 23%, а затем он постепенно снизится до 20. По проекту также повышается государственная пошлина на кредитные организации, ломбарды, обменные пункты.




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