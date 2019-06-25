Новое знание - залог создания новой ценности

АКБА-Кредит Агриколь Банк с целью развития малых и средних предприятий в Армении уже 5 лет подряд в рамках своих нефинансовых услуг осуществляет бесплатные бизнес-курсы, сотням представителям МСБ посредством первоклассных специалистов банка передаются новые знания, необходимымые для управления бизнесом и конкурентоспособности на рынке.

Как сообщили «Арменпресс» в АКБА-Кредит Агриколь Банке, представитель компании “ФЕРНИРУТ” Давид Микаелян - 1000-й участник бесплатных бизнес-курсов, проводимых банком. Для получения новых знаний и развития собственного бизнеса посредством этих знаний банк предоставил Давиду сертификат для двоих на курс “Передовые техники переговоров” известного международного трейнера Сергея Озерова.

АКБА-Кредит Агриколь Банк является первым банком в Армении, который инициировал бесплатные бизнес-курсы с целью развития малых и средних предприятий. В занятиях могут принять участие как клиенты банка, так и представители МСБ, не являющиеся его клиентами.

Информацию о курсах можно получить, посетив сайт нефинансовых услуг Банка sme.acba.am или же позвонив по номеру 010 31 88 88.