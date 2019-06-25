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Рябков назвал новые санкции США против Ирана беспрецедентными мерами


Новые санкции США против Ирана являются беспрецедентными, они обнуляют все сигналы Вашингтона о готовности к диалогу с Тегераном. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Вот эти новые беспрецедентные меры показывают, чего стоят американские заявления о заинтересованности в диалоге с Ираном. То есть они обнуляют, по сути дела, все постоянно повторяющиеся сигналы, что Вашингтон открыт и готов к диалогу. Диалог нельзя вести под дулом пистолета, в прямом и переносном смысле ", - сказал Рябков журналистам.

 

 




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