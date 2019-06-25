В Южной Корее заявили, что сестра Ким Чен Ына вошла в круг высшего руководства КНДР

Ким Ё Чжон, родная сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, вошла в круг высшего руководства страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник агентству Yonhap депутат Национального собрания (парламента) Республики Корея Ли Хэ Хун по итогам закрытого брифинга представителей Национальной разведывательной службы (НРС) для законодателей.

По его словам, об этом говорит тот факт, что на прошлой неделе Ким Ё Чжон, занимающая пост первого заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), на одном из мероприятий была замечена сидящей рядом с заведующим отделом Единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхолем.

На этом основании южнокорейская разведка сделала вывод, что статус Ким Ё Чжон в северокорейской иерархии вырос. "Похоже, что она получила повышение до высшего уровня", - отметил Ли Хэ Хун. По мнению представителей НРС, теперь сестра Ким Чен Ына занимает должность, сопоставимую с постом заместителя председателя ЦК ТПК.

Депутат также сообщил, что теперь обязанности главы протокола Ким Чен Ына, которые ранее фактически исполняла его сестра, будут переданы руководителю ансамбля "Самджиён" Хён Сон Воль, крайне популярной в КНДР. Она получила широкую известность и в Южной Корее после выступлений на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году.