Министерство сообщило, какие изменения предусматривают новые регуляции, касающиеся пожизненно заключенных

Новые правила, касающиеся осужденных на пожизненное заключение в Армении, вступят в силу с 29 июня 2019 года. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала начальник отдела информации и по связям с общественностью Министерства юстиции Армении Лусине Мартиросян.

“Исходя из важности более эффективной организации процесса ресоциализации лиц, осужденных на пожизненное лишение свободы, было предложено для лиц, осужденных на пожизненное лишение свободы, чтобы отбывающий наказание в закрытом исправительном учреждении пожизненно осужденный мог быть переведен в полузакрытое исправительное учреждение после отбывания не менее пятнадцати лет наказания, назначенного в полузакрытом исправительном учреждении. Пожизненно осужденный, отбывающий наказание в полузакрытом исправительном учреждении, мог быть переведен, в другое полуоткрытое исправительное учреждение после отбывания не менее восемнадцати лет наказания. Пожизненно осужденный мог быть переведен в открытое исправительное учреждение после отбытия наказания не менее двадцати лет”, - написала Мартиросян.

Согласно 101-й статье Уголовно-исполнительного кодекса РА, вид исправительного учреждения для исполнения наказания изменяет комиссия по распределению, действующая в центральном органе уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции Республики Армения, учитывая поведение лица, осужденного на определенный срок или пожизненное заключение, целесообразность степени изоляции и требования к разделению осужденных в исправительном учреждении.

“Люди, приговоренные к пожизненному заключению, сразу не смогут быть переведены в исправительное учреждение с более низкой степенью изоляции. То есть, лицо, приговоренное к пожизненному заключению, может быть переведено в полузакрытое после отбывания наказания в закрытом исправительном учреждении, может быть переведено в полуоткрытое исправительное учреждение после отбывания наказания в полузакрытом”, - написала Мартиросян.

Начальник отдела информации и по связям с общественностью Министерства юстиции РА отметила, что в основу перевода лиц, осужденных к пожизненному заключению, в учреждение с более низкой степенью изоляции не берется только то обстоятельство, что лицо, осужденное на пожизненное заключение, отбывало соответствующий срок наказания, предусмотренного законом, а необходимо также, чтобы последний на данный момент находился в предусмотренном законом соответствующем исправительном учреждении.