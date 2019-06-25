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В некоторых районах ереванского административного района Кентрон временно будет прекращена подача газа


С целью осуществления аварийно-восстановительных работ 25-го июня текущего года с 10.30 до 13.00 в административном районе Кентрон Еревана было прекращено газоснабжение кварталов, расположенных по проспекту Маштоца, улицам Арама, Пушкина, Парпеци.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает служба по связям с общественностью и СМИ ЗАО “Газпром Армения”.




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