Число погибших при взрывах боеприпасов в Казахстане увеличилось до двух

Тушение пожара на складах с боеприпасами в районе города Арысь Туркестанской области приостановлено в связи с тем, что там продолжаются взрывы. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает ТАСС.

Он пообещал, что в течение вторника его ведомство совместно с Минобороны приступит к решению этой задачи.

По словам министра, в результате ЧП погибли два человека, из которых один гражданский. Еще 89 госпитализированы. В свою очередь, глава Минздрава Казахстана Елжан Биртанов уточнил, что по состоянию на утро вторника 15 человек остаются в реанимации. Всего за медпомощью обратилось 189 человек.

Взрыв на территории воинской части города Арысь произошел в понедельник в 09:20 по местному времени. Власти приняли решение эвакуировать весь город, людей разместили в специально организованных лагерях, гостиницах или отправили к родным.