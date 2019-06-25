КГД принял участие в 31-ом заседании Коллегии таможенных служб государств-членов ТС и 69-ом заседании Совета руководителей таможенных служб СНГ

Делегация Комитета по государственным доходам во главе с заместителем председателя КГД Шушаник Нерсисян приняла участие в работе 31-го заседания Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза и 69-го заседания Совета руководителей таможенных служб СНГ. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении.

В ходе заседаний было подписано в общей сложности 35 решений по различным сферам таможенного дела. В частности, на заседании Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов ТС подписаны решения о создании единой системы транзита товаров по таможенной территории ЕАЭС, выработке единых подходов к установлению срока таможенного транзита.

На 31-м заседании также подписаны решения об обмене информацией между государствами-членами ЕАЭС, о временно ввезенных транспортных средствах для личного пользования, классификации определенных товаров в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, таможенном декларировании товаров для личного пользования, а также о применении дополнительных мер по завершению таможенной процедуры таможенного транзита в целях исключения случаев нарушения законодательства государств-членов ЕАЭС.

На заседании Совета руководителей таможенных служб СНГ были подписаны решения о подготовке персонала для таможенных служб государств-участников СНГ, о сотрудничестве таможенных органов и железнодорожных перевозчиков, о применении международного сертификата взвешивания транспортных средств, перевозящих грузы. Были обсуждены также некоторые вопросы, связанные с таможенными операциями, осуществляемыми уполномоченным экономическим оператором в первоочередном порядке, а также с заключением таможенными органами транспортных и коммерческих документов.