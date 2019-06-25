Подход главы МИД Азербайджана деструктивен, что лишает ценности серьезность мирного процесса: Анна Нагдалян

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян прокомментировала последнее заявление главы МИД Азербайджана по поводу консультаций, состоявшихся в Вашингтоне.

Как сообщает «Арменпресс», Анна Нагдалян подчеркнула, что утверждения главы МИД Азербайджана не соответствуют действительности. В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся армяно-российского сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

“Как мы уже отмечали еще до встречи в Вашингтоне, в ходе встречи были обсуждены вопросы усугубления ситуации, обострившейся в последнее время из-за азербайджанской стороны. Сопредседатели призвали предпринять незамедлительные шаги по восстановлению атмосферы, способствующей миру, и сохранению режима прекращения огня, и в этом направлении выступили с четкими предложениями, касающимися гуманитарной сферы и снижения рисков. Дезинформация азербайджанской стороны за пределами этого формата приводит к выводу, что Азербайджан не намерен осуществлять эти призывы и предложения сопредседателей. Более того, утверждение о том, что переговоры могут успешно развернуться в условиях регулярных нарушений режима прекращения огня, наносит серьезный ущерб усилиям по урегулированию и подрывает мирный процесс”, - отметила Анна Нагдалян.

В Вашингтоне 20 июня под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова. Как сообщает Интерфакс, президент Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что в Вашингтоне сопредседатели Минской группы ОБСЕ представили предложения для обсуждения. Он подчеркнул, что в Вашингтоне сопредседатели предложили “вывод войск и размещение миротворцев”.