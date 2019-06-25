ПАСЕ официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Ассамблея приняла соответствующую резолюцию в ночь на 25 июня. За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались.

группа российских парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым уже прилетела в Старсбург для участия в сессии ПАСЕ.

24 июня вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко рассказала, что ПАСЕ отклонила более 200 внесенных Украиной поправок в резолюцию по восстановлению делегации России.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.