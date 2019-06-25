Время в Ереване: 11:07:36,   25 Июнь

В Грузии хотят пустить для российских туристов "шаттлы" из Еревана


Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили представил минэкономики и представителям туристического сектора предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона бесплатные автобусы, чтобы доставлять российских туристов в Грузию, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.

"Основная тема документа следующая: чтобы в ближайших аэропортах, в Баку, Ереване и Трабзоне были установлены бесплатные так называемые шаттлы, которые легко привезут российских туристов в Грузию", - заявил Алавердашвили в эфире грузинского Первого канала. По его словам, для окончательного решения к обсуждению также подключат МИД Грузии.

 




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