Джонсон призвал не бояться Brexit без сделки и готовиться к выходу из ЕС на условиях ВТО

Фаворит борьбы за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон считает, что страна должна перестать бояться Brexit без сделки и подготовиться к тому, что, покинув ЕС, будет торговать с ним по правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом Джонсон заявил в интервью вещательной корпорации Би-би-си, которое вышло в эфир вечером в понедельник.

"Я по-прежнему обещаю, что мы выйдем из Евросоюза на Хэллоуин - 31 октября. Чтобы заставить наших друзей и партнеров [в ЕС] понять всю серьезность наших намерений, я боюсь, что нам придется наконец отринуть пораженческие настроения и страхи, которые так долго нависали над нами густым облаком, после чего уверенно и решительно начать готовиться к варианту отсутствия сделки и возвращения к нормам ВТО, - сказал Джонсон. - Необходимо понимать, что говоря так, я не хочу, чтобы до этого дошло, и ни на секунду не верю, что до этого дойдет".

Джонсон утверждает, что британские депутаты не станут блокировать вариант Brexit без сделки, так как это вызовет гнев и огромный отток их электората, который не хочет новых отсрочек.