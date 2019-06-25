Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян встретился с председателем Международного комитета Красного Креста Петером Маурером

В рамках рабочего визита в Женеву 24 июня состоялась встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с председателем Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. Об этом «Арменпресс» сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

В ходе встречи были затронуты вопросы повестки взаимодействия Армении и Международного комитета Красного Креста. Стороны высоко оценили отраслевое сотрудничество с различными ведомствами Армении, в том числе по части повышения осведомленности о международном гуманитарном праве и реформ в судебно-правовой системе.

Зограб Мнацаканян подчеркнул, что Армения высоко ценит гуманитарную миссию МККК в Армении и Арцахе, а также деятельность в зоне карабахского конфликта и выразил готовность обеспечить продолжение сотрудничества с организацией.

Касаясь последних развитий вокруг процесса мирного урегулирования карабахской проблемы, министр иностранных дел подчеркнул важность обеспечения неотчуждаемых прав людей, проживающих в зоне конфликта, неукоснительной реализации их гуманитарного права. Особо была отмечена важность создания способствующей миру среды в деле эффективного развертывания мирных процессов.