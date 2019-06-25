Санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении руководства Ирана 24 июня, бесполезны и навсегда закрывают путь для дипломатии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом во вторник написал в Twitter официальный представитель МИД Исламской Республики Аббас Мусави.

"Введение бесполезных санкций против верховного лидера Ирана (аятоллы Али Хаменеи), а также главы иранской дипломатии (Джавада Зарифа) навсегда закрывает путь для дипломатии", - отметил он.

Мусави также указал, что "отчаявшееся правительство [президента США Дональда] Трампа уничтожает все международные механизмы, призванные поддерживать мир и стабильность на планете".

Президент США в понедельник подписал указ, предусматривающий ужесточение санкций против Ирана. Выступая перед журналистами, он уточнил, что новые односторонние меры направлены прежде всего против руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин впоследствии сообщил, что "позднее на текущей неделе" в санкционный список планируется внести и министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа. Под санкции попали также восемь военачальников Корпуса стражей исламской революции (элитных частей ВС Ирана), включая генерала, ответственного за уничтожение американского разведывательного беспилотного летательного аппарата 20 июня.