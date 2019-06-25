Зограб Мнацаканян принял участие в открытии фотовыставки, посвященной бархатной революции в Женеве

24 июня в женевском офисе Организации Объединенных Наций состоялась официальная церемония открытия выставки, организованной постоянным представительством Армении в женевском офисе ООН. Она посвящена переходу к демократии в Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

На открытии мероприятия министр Мнацаканян выступил с речью, в которой, в частности, отметил: “Эта выставка отражает дух двух месяцев революции, когда люди действительно брали на себя ответственность за свою судьбу, становились участниками важного процесса, формировали эту революцию. На этих фотографиях вы увидите женщин, детей, стариков, молодежь, увидите всех. Вы также увидите в глазах этих людей надежду и решимость: и именно это продвигало дух революции”.

“Мы гордимся этой революцией, поскольку это революция народа. Это была ненасильственная, мирная, революция любви и терпимости, направленная на укрепление демократии, прав человека. Думаю, примечательно, что эта выставка проходит именно перед тем залом, где мы прилагаем совместные усилия для укрепления прав человека, совместной работы по укреплению прав человека на международной арене. Считайте это нашим маленьким вкладом в победу человеческой жизни и достоинства”, - подчеркнул глава МИД.