По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 21 и 24 июня сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 129 случаев преступлений, из них 7 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 32 случая причинения телесных повреждений, 23 случая кражи личного имущества, 18 случаев мошенничества, 10 случаев обнаружения наркотиков, 6 случаев побоев, 5 случаев угрозы, 4 случая злоупотребления должностными полномочиями, 3 случая угрозы убийством, по 2 случая присвоения или растраты и угона ТС, по 1 случаю убийства, изнасилования или попытки изнасилования, грабежа, вымогательства, изъятия оружия и боеприпасов, незаконной вырубки деревьев, браконьерства, служебного подлога или служебной халатности, применения насилия в отношении представителя власти, повреждения имущества по неосторожности, проявления неуважительного отношения к суду, незаконного использования товарного знака, воспрепятствования осуществлению законной предпринимательской или другой экономической деятельности, подделки документов, незаконного посева, выращивания запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотики, злостного уклонения от выполнения защитного решения и незаконной оплаты со стороны общественного служащего, не являющегося должностным лицом.

За данный период найдены 7 лиц, находящихся в розыске, еще 6 с явкой с повинной обратились в Полицию, найден 1 человек, пропавший без вести, зарегистрировано 3 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 5 случаев кражи личного имущества и 1 случай причинения телесных повреждений.

За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 38 ДТП: 55 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.