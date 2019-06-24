Арам Караханян назначен заместителем руководителя Комитета кадастра недвижимости
Решением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, Арам Караханян назначен заместителем руководителя Комитета кадастра недвижимости. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение размещено на сайте правительства e-gov.am.
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