Милан и Кортина-д'Ампеццо примут зимние Олимпийские игры 2026 года

Милан и Кортина-д'Ампеццо примут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года. Как передает Арменпресс со ссылкой на lenta.ru, об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Выборы места проведения Игр состоялись на 134-й сессии МОК в Лозанне. Итоги голосования озвучил президент комитета Томас Бах. На проведение зимней Олимпиады также претендовал шведский Стокгольм. Ранее заявки отозвали японский Саппоро, канадский Калгари, австрийский Грац, швейцарский Сьон и турецкий Эрзурум.

Италия в четвертый раз примет Олимпийские игры. Зимние Олимпиады проходили в Кортина-д'Ампеццо в 1956 году и в Турине в 2006 году, летние Игры состоялись в Риме в 1960-м.