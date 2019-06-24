Во французском городе Шавиль состоялась церемония открытия площади имени Шарля Азнавура

Во французском городе Шавиль 21 июня состоялась церемония открытия площади имени Шарля Азнавура. В мероприятии приняли участие посол Армении во Франции Асмик Толмаджян, мэр Шавиля Жан-Жак Гийе, а также сенатор департамента О-де-Сен Жак Мер. На мероприятии выступил городской хор, исполнив произведения Шарля Азнавура. Прозвучали национальные гимны Армении и Франции.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, посол Токмаджян в своей речи поблагодарила городские власти Шавиля за эту инициативу, направленную на увековечение памяти великого армянина и великого француза, что также является символической данью армяно-французской дружбе. Она подчеркнула неоценимую роль, которую Азнавур сыграл в создании моста между двумя народами и двумя родинами.