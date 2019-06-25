В Ереване скоро будет 3 новых парка: работы начаты

Участок Сараланджи, кварталы Нубарашен и Силикян. В Ереване скоро будут новые скверы. Начальник управления охраны природы мэрии Еревана Хачик Акопян в беседе с «Арменпресс» отметил, что территория трех скверов составляет 25 гектаров. В частности, территория сквера на участке Сараланджи - 10 гектаров, 7 гектаров - в квартале Силикян и 8,5 гектаров - в Нубарашене.

“Проектные работы начаты. Думаю, что через месяц на этих участках будет дан старт и строительному процессу, и уже до осени на этих участках начнется посадка деревьев. Отмечу, что эти территории будут орошаться современным методом - системой капельного орошения”, - сказал он.

Работы, выполненные в текущем году:

Следуя обещаниям, данным в начале года, то есть, создать зеленый облик столицы, в течение полугода мэрия смогла сохранить свою политику. Хачик Акопян отметил, что в этом направлении проделана значительная работа, в частности, изменились виды деревьев, посажены цветущие виды.

“Мы смогли в этом году в ходе весенних посадок посадить 10 тысяч 125 саженцев, более 1000 вечнозеленых деревьев, 3 тысячи цветущих кустарников. В частности, мы провели масштабную обрезку, а также были удалены сухие и аварийные деревья. Ранее эти работы проводились, согласно поступающим сигналам, с конкретными решениями. Поскольку зеленый фонд столицы устарел, следовательно, в этом направлении мы начали широкомасштабные, скоординированные работы. Осенью на месте этих старых вырубленных деревьев будут высажены новые”, - сказал Хачик Акопян. В этом году при проведении работ по обрезке впервые был применен метод прессования, то есть обрезанные материалы на месте были размельчены, перевезены в соответствующий цех для дальнейшего использования. Осенью такой же процесс будет осуществлен и при сборе сухих листьев.

Задачи оросительной системы, осуществляемые работы:

Хачик Акопян отметил, что в связи с оросительной системой у них плохое наследие. По его словам, изначально общая логика орошения была обусловлена сельскохозяйственным сезоном, который существенно отличается от графика озеленения города.

“Мы старая проблема, нужно проводить работы и иметь собственную сеть орошения. Это позволит, начиная с апрельской посадки деревьев, осуществлять полноценное орошение до глубокого осеннего периода. Не секрет, что общая оросительная сеть города изношена, и есть множество проблем, вытекающих из этого. В тех местах, где мы обеспечиваем необходимое давление воды, трубы, как правило, не выдерживают”, - сказал Хачик Акопян.

Начальник управления охраны природы сообщил, что в этом году будут осуществлены работы по увеличению орошаемой сети, около 7,5 гектаров орошаемых территорий будет увеличено в разных административных районах.

“Как я уже отметил, на территории около 25 гектаров будет реализована программа по созданию парков на участке Сараланджи, в Нубарашене и в квартале Силикян. На этих новых территориях будет система капельного орошения”, - сказал он. Хачик Акопян отметил, что они осуществляют инвентаризацию деревьев, оросительных систем и других инфраструктур. Цель состоит в том, чтобы любая работа была адресованной, измеримой, контролируемой.

Озеленение освобожденных от строений территорий:

В течение этого года, как Вы знаете, первой была очищена примыкающая к опере территория, там начались работы. Она полностью очищена от строительного мусора, покрыта высококачественной травяной почвой и обеспечена газоном. До осени здесь у нас будут посадки. Следующие два участка в кольцевом парке. Бетонные покрытия кафе были демонтированы, эти территории сейчас полностью озеленена”, - сказал Хачик Акопян. Мэрия заверяет, что работы в этом направлении будут продолжающимися. На 6 участках кольцевого парка также предусмотрены работы. В скверах ведутся работы с арендаторами, о результатах будет сообщено.

Расширить возможности собственного питомника и тепличного хозяйства:

По словам Хачика Акопяна, расширение возможностей собственного питомника и тепличного хозяйства является одним из первоочередных вопросов. Планируется в теплице города выращивание до миллиона растений. Расширяем городской питомник и тепличное хозяйство. В этом году мы предусмотрели посадку более 30 тысяч растений, чтобы в последующие годы мы уже имели бы производство собственных саженцев”, - добавил Хачик Акопян.

Требуются работники:

Хачик Акопян отметил, что почти во всех компаниях по озеленению в настоящее время имеется спрос на рабочую силу. Есть спрос и на специалистов, и на рабочую силу. По его словам, зарплата, которая сегодня есть и конечно недостаточна, также подлежит пересмотру.

Анна Гзирян