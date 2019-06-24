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США готовы отменить санкции против Ирана только в случае заключения всеобъемлющей сделки


США отменят санкции в отношении Ирана в случае заключения действительно всеобъемлющей сделки, охватывающей ядерную и ракетную проблемы, а также права человека. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник на телефонном брифинге в Брюсселе спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Новая сделка - она должна быть действительно всеобъемлющей, включать решения ядерной проблемы, проблемы баллистических ракет, прав человека и деятельности Тегерана в регионе. Только после заключения такой сделки США полностью отменят санкции и восстановят дипломатические отношения", - заявил он.

Кроме того, по словам Хука, США призовут в понедельник Совет безопасности ООН добиться от Ирана обеспечения свободы навигации в Ормузском проливе, начав кампанию по максимальному дипломатическому давлению на Иран.

 

 




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