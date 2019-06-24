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Посол Армении встретился с вице-спикером Палаты депутатов Чехии


Посол Армении Ашот Овакимян 19 июня встретился с вице-спикером Палаты депутатов Чешской Республики Войтехом Филипом. Собеседники обсудили армяно-чешскую политическую повестку, динамику развития двусторонних отношений и подчеркнули важность укрепления межпарламентских связей в этом процессе.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, посол еще раз поблагодарил за принятие Палатой депутатов в 2017 году резолюции, осуждающей Геноцид армян.

Ашот Овакимян представил демократические реформы в Армении, внутриполитическую ситуацию, региональные и геополитические реалии, суть подписанного между Арменией и ЕС соглашения, а также активное участие Армении в ЕАЭС.

Собеседники подчеркнули необходимость мирного урегулирования конфликтов, высоко оценили роль парламентской дипломатии в комплексном развитии отношений между странами, отметив важность взаимных визитов в этом вопросе.




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