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Президент Арцаха провел совещание, посвященное вопросам создания Следственного комитета


Президент Арцаха Бако Саакян 24 июня провел совещание, посвященное вопросам создания Следственного комитета Республики Арцах.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Республики Арцахм Бако Саакян отметил важность формирования структуры и дал соответствующие поручения руководителям компетентных органов по выполнению намеченных работ.

В совещании приняли участие госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица.




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