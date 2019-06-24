Президент Арцаха провел совещание, посвященное вопросам создания Следственного комитета

Президент Арцаха Бако Саакян 24 июня провел совещание, посвященное вопросам создания Следственного комитета Республики Арцах.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Республики Арцахм Бако Саакян отметил важность формирования структуры и дал соответствующие поручения руководителям компетентных органов по выполнению намеченных работ.

В совещании приняли участие госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица.