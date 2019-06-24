Президент Арцаха провел совещание, посвященное вопросам создания Следственного комитета
Президент Арцаха Бако Саакян 24 июня провел совещание, посвященное вопросам создания Следственного комитета Республики Арцах.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Республики Арцахм Бако Саакян отметил важность формирования структуры и дал соответствующие поручения руководителям компетентных органов по выполнению намеченных работ.
В совещании приняли участие госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица.
- 18:10 США готовы отменить санкции против Ирана только в случае заключения всеобъемлющей сделки
- 18:05 Посол Армении встретился с вице-спикером Палаты депутатов Чехии
- 17:46 Трамп заявил, что США экономически не заинтересованы в охране Ормузского пролива
- 17:38 Президент Арцаха провел совещание, посвященное вопросам создания Следственного комитета
- 17:37 Прокуратура возбудила дело в связи с превышением силы при разгоне митинга в Тбилиси
- 17:30 Грузинская MyWay вернет россиянам деньги за авиабилеты на фоне запрета авиасообщения
- 17:14 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-06-19
- 17:13 Пассажиры остановленного на Верхнем Ларсе автобуса будут перевезены в Армению: новый автобус уже в Грузии
- 17:12 Азиатские индексы - 24-06-19
- 17:04 Вопросы военно-технического потенциала ОДКБ требуют внимания, заявил Путин
- 16:58 Рябков считает, что новые санкции США против Ирана лишь усугубят ситуацию
- 16:54 Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2020 года
- 16:50 Роман Бабаян возглавит радиостанцию "Говорит Москва"
- 16:31 На улицах Алабяна и Киевян будут модернизированы системы наружного освещения
- 16:18 85 студентов и сотрудников Педагогического университета эвакуированы из-за запаха газа
- 16:10 "Человек-паук" Том Холланд назвал свой любимый фильм Marvel
- 16:08 Эдуард Шармазанов считает одной из основных функций оппозиции критику властей
- 16:07 Востоковед не ожидает от Ирана уступок, а от США резких шагов
- 16:06 Борис Джонсон не готов участвовать в теледебатах, на которые его вызвал Джереми Хант
- 16:04 "Белавиа" не планирует увеличивать количество рейсов в Грузию в ближайшее время
- 16:00 В мэрии Еревана обсуждают вопрос переселения жителей 10 аварийных домов улицы Арзуманяна
- 16:00 Микаел Арзуманян назначен заместителем командующего Армии обороны Арцаха
- 15:49 В США конгрессмен-демократ Джо Сестак объявил о вступлении в президентскую гонку
- 15:40 Грузиновед закрытие Россией КПП “Верхний Ларс” считает маловероятным
- 15:38 Саакашвили призвал продолжить акции протеста в Тбилиси
- 15:37 В Грузии проходит автопробег с требованием отставки главы МВД
- 15:34 В Кремле отказались считать запрет на полеты в Грузию санкциями
- 15:25 Три армянские авиакомпании увеличат количество летающих в Грузию самолетов
- 15:22 Франция не одобряет намерения США принять новые санкции против Ирана
- 15:06 Оппозиция Грузии назвала переход на пропорциональные выборы победой митингующих
- 14:32 Контрольная палата заметила проблемы в гражданской авиации: НС обсуждает годовое сообщение о деятельности палаты
- 14:23 Новоизбранные члены Совета встретились с остальными членами
- 14:19 Третий факел Панармянских игр зажегся в Тигранакерте
- 14:13 Билл Гейтс рассказал о своей главной ошибке
- 14:07 Лондон опасается, что военный конфликт США с Ираном может начаться из-за случайности
18:11, 18.06.2019
Просмотрели 2057 раз Азербайджан прибегает к дезинформационным уловкам против армян в Казахстане: были задействованы фейковые сайты
19:43, 17.06.2019
Просмотрели 1668 раз Диалог между Арцахом и странами-сопредседателями МГ ОБСЕ создаст благоприятные условия для поиска путей окончательного урегулирования конфликта: МИД Арцаха
21:39, 17.06.2019
Просмотрели 1604 раз Генрих Мхитарян женился, свадьба состоялась на острове Св. Лазаря
10:03, 17.06.2019
Просмотрели 1547 раз Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Исландии
18:42, 17.06.2019
Просмотрели 1522 раз В МИД Армении состоялась беседа с послом России в контексте немешательства во внутренние дела Армении