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Грузинская MyWay вернет россиянам деньги за авиабилеты на фоне запрета авиасообщения


Грузинская авиакомпания MyWay объявила о готовности полностью вернуть пассажирам деньги за авиабилеты на рейсы в Россию, которые должны были состояться после 8 июля, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"MyWay Airlines начинает процесс возврата билетов на рейсы в Россию, которые должны были состояться после 8 июля. Все уплаченные пассажирами деньги будут полностью возмещены" - говорится в сообщении авиакомпании.

 

 




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