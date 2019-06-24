Грузинская MyWay вернет россиянам деньги за авиабилеты на фоне запрета авиасообщения

Грузинская авиакомпания MyWay объявила о готовности полностью вернуть пассажирам деньги за авиабилеты на рейсы в Россию, которые должны были состояться после 8 июля, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"MyWay Airlines начинает процесс возврата билетов на рейсы в Россию, которые должны были состояться после 8 июля. Все уплаченные пассажирами деньги будут полностью возмещены" - говорится в сообщении авиакомпании.