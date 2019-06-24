Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-06-19

ЕРЕВАН, 24 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 24 июня, курс доллара США вырос на 0.28 драмa и составил 477.81 драм. Курс евро вырос на 4.85 драмa и составил 544.32 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 7.60 драм. Курс британского фунта вырос на 5.23 драмa и составил 609.64 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 283.55 драмa и составила 21462.94 драм. Цена серебра сократилась на 0.48 драмa и составила 234.88 драм. Цена платины сократилась на 177.01 драмa и составила 12335.64 драм.