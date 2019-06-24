Азиатские индексы - 24-06-19

ТОКИО, 24 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.13% и составил 21285.99 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.12% и составил 1547.74 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.21% и составил 3008.15 пункта, а HANG SENG вырос на 0.14% и составил 28513.00 пункта.