Пассажиры остановленного на Верхнем Ларсе автобуса будут перевезены в Армению: новый автобус уже в Грузии

Дополнительное транспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров автобуса, который остановлен на грузинском участке контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс из-за перевозки запрещенного груза, уже находится на территории Грузии. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра территориального управления и инфраструктур Армении Армине Мурадян.

По ее словам, расходы на перевозку пассажиров в Армению несет пассажирская транспортная компания. «Сегодня, в 6:00 утра, на грузинском участке контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс из-за перевозки запрещенного груза остановлен перевозящий пассажиров автобус, принадлежащий одной из армянских компаний. Предоставленное компанией-перевозчиком для перевозки находящихся на границе пассажиров в Армению дополнительное транспортное средство уже находится на территории Грузии”, - написала Мурадян.