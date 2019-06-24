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Вопросы военно-технического потенциала ОДКБ требуют внимания, заявил Путин


Приоритетного внимания требуют вопросы, связанные с усилением военно-технического потенциала Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), оказанием содействия ее странам-участницам в укреплении обороноспособности. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Безусловно, приоритетного внимания требуют вопросы, связанные с усилением военно-технического потенциала Организации Договора о коллективной безопасности, оказанием содействия ее странам-участницам в укреплении обороноспособности", - заявил Путин в понедельник на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.

Стенограмма открытой части опубликована в понедельник на сайте Кремля.

 

 




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