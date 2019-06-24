Рябков считает, что новые санкции США против Ирана лишь усугубят ситуацию

Россия призывает США воздержаться от новых антииранских санкций, которые лишь усугубят ситуацию. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Надо дождаться, что будет объявлено в этом пакете [санкций США 24 июня]. Это не первый случай, когда США грозят новыми санкциями, вместо того чтобы применить очевидную в этой ситуации модель, а именно найти возможности для если не прямого политического диалога, то диалога и поиска дипломатических решений имеющихся проблем, - сказал он. - Ситуация будет только усугубляться. Это отражение осознанной, целенаправленной линии на обострение всей ситуации".

Рябков также пообещал, что Россия вместе с другими здравомыслящими силами будет противодействовать новым антииранским санкциям США.