Главным редактором радиостанции "Говорит Москва" вместо ушедшего из жизни Сергея Доренко станет журналист и телеведущий Роман Бабаян, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Да, это правда", - сказал Бабаян "Интерфаксу" в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.

"Завтра буду встречаться с коллективом радиостанции", - добавил журналист.

"Я уже стал [главным редактором], у меня есть опыт работы на радио. Я начинал на радио много лет назад, работал в службе информации "Радио России", а в качестве главного редактора руководил радиостанцией "Финам FM". Так что это нормальный рабочий момент, отношусь к этому спокойно, понимаю, что придется работать еще больше, потому что я принимаю радиостанцию, продолжая оставаться ведущим программы "Право голоса", и у меня сейчас избирательная кампания, я иду на выборы в Мосгордуму. Ничего, справимся", - сказал он.