На улицах Алабяна и Киевян будут модернизированы системы наружного освещения

Для реализации программы модернизации систем внешнего освещения административных районов Давташен и Нубарашен, улиц Алабяна и Киевян будет потрачено 110 млн драмов. Как передает «Арменпресс», проект будет реализован при содействии ПРООН в рамках программ по повышению энергоэффективности городского освещения.

В ходе проходящего в мэрии Еревана внеочередного заседания первый заместитель мэра Еревана Грачья Саркисян сказал, что сотрудничество с ООН началось в январе. “Мы финансируем 50% от общего проекта, а остальные 50% должны выплатить за счет сбережений в течение 5 лет”, - сказал он, добавив, что с целью реализации проекта будет объявлен конкурс.

Грачья Саркисян выразил надежду, что проект будет завершен до конца года.