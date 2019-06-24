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"Человек-паук" Том Холланд назвал свой любимый фильм Marvel


Том Холланд (Человек-паук) и Джейк Джилленхол (злодей Мистерио), сыгравшие в фильме "Человек-паук: вдали от дома", назвали свой любимый фильм киностудии Marvel, помимо историй о Человеке-пауке, сообщает The Independent.

Актеры дали совместное интервью и на вопрос о любимом фильме Холланд сразу ответил: "Мне нравится "Тор: Рагнарек", а Джилленхол тут же добавил: "Я собирался сказать то же самое",сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Любопытно, что раньше на тот же вопрос Marvel актеры "Мстителей" – Джон Чидл и Пол Радд – дали точно такой же ответ, выбрав тот же супергеройский фильм 2017 года режиссера Тайка Вайтити.

 




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