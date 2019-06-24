Борис Джонсон не готов участвовать в теледебатах, на которые его вызвал Джереми Хант

Фаворит борьбы за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон не выразил готовности участвовать в теледебатах, на которые политика вызвал его соперник Джереми Хант. Об этом сообщил в понедельник британский телеканал Sky News, который собирался организовать дебаты в своем эфире во вторник.

В распространенном каналом сообщении говорится, что трансляция дебатов откладывается, поскольку Джонсон к настоящему моменту так и не ответил на направленное ему приглашение, в то время как Хант, возглавляющий МИД Великобритании, заявил о том, что готов принять в них участие,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы по-прежнему готовы предоставить площадку для проведения дебатов во вторник вечером, если оба кандидата на них придут. Без участия обоих они состояться не могут, - заявил представитель телеканала. - При этом мы направим мистеру Ханту и мистеру Джонсону новые приглашения принять участие в дебатах в прямом эфире канала Sky News в понедельник, 1 июля".