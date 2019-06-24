Эдуард Шармазанов считает одной из основных функций оппозиции критику властей

Член Верховного органа Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов напоминает критикующим его, за то, что он ничего позитивного не говорит в адрес властей, что оппозиция должна быть критиком. Как передает «Арменпресс», об этом Шармазанов сказал на пресс-конференции 24 июня.

“Меня много обвиняют, критикуют, говоря, что Шармазанов ничего хорошего не видит, постоянно критикует. Шармазанов не у власти. Я не для того, чтобы видеть что-то хорошее, я для того, чтобы видеть правду, и я оппозиция. Оппозиция должна критиковать. Обвиняйте меня тогда, когда я буду искажать факты”, - сказал Шармазанов.

В ходе пресс-конференции Эдуард Шармазанов представил свое недовольство по вопросам внешней и внутренней политики, экономики и ряду других вопросов.