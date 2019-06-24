Востоковед не ожидает от Ирана уступок, а от США резких шагов

В регионе происходит рост напряженности, что обусловлено конфликтом США - Иран, а также рядом других факторов.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор Института востоковедения НАН Рубен Сафрастян.

“Очевидно, что США на данном этапе пытаются усилить давление на Иран, изолировать эту страну и в регионе, и в мире в целом. Как показывает опыт, эти давления не приводят ни к каким результатам, и в этом случае также Иран продолжит сохранять самостоятельную внешнюю политику. С одной стороны, это самостоятельная внешняя политика Ирана, с другой стороны, то обстоятельство, что в последние годы Иран резко усилил свои позиции на Ближнем Востоке”, - отметил востоковед, добавив, что это усиление Ирана в геополитическом плане беспрецедентно, что американцам не нравится.

По мнению Сафрастяна, Иран не пойдет на видимые уступки, с другой стороны, США пока не достигли той красной линии, после чего начнут военные действия, однако давление на Иран еще продолжится.

В случае обострения российско-грузинских отношений, которое мы наблюдаем в последнее время, Сафрастян утверждает, что может возникнуть угроза в связи с автодорогой Ларса.

“Возможно, на определенном этапе с российской стороны будут введены ограничения на этом участке. Это проблема, по поводу которой мы должны быть бдительными, следить и быть готовыми к различным развитиям”, - отметил востоковед.