В мэрии Еревана обсуждают вопрос переселения жителей 10 аварийных домов улицы Арзуманяна. Как передает «Арменпресс», на внеочередном заседании Совета старейшин Еревана представитель фракции “Луйс” Темина Варданян попросила мэра Еревана Айка Марутяна еще раз напомнить об ожиданиях, связанных с решением проблемы с 10 аварийными домами на улице Арзуманяна.

Вице-мэр Еревана Айк Саркисян сказал, что сотрудники мэрии Еревана, начальник управления и он лично встречались с жителями 3-го подъезда дома номер 10 Арзуманяна, поскольку проблема самого срочного переселения связана с этим зданием. “Мы окончательно определили условия. На данный момент готовится решение мэра. Сразу после принятия мэром решения мы приступим к переселению этих людей за счет средств общины”, - сказал Саркисян.

Давид Хажакян из фракции “Луйс” в своем выступлении подчеркнул, что аварийных зданий 3-й степени в Ереване 101. Большинство из них находятся в административном районе Ачапняк.

Хажакян со стороны своей фракции предложил создать структуру, занимающуюся переселением, которая обсудит все существующие проблемы. “Необходимо заранее решать эти вопросы, так как аварийные здания третьей категории, конце концов станут зданиями 4-ой”, - добавил он.