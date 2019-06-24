В Грузии проходит автопробег с требованием отставки главы МВД

Десятки автомобилей направляются к зданию министерства внутренних дел Грузии с требованием отставки главы ведомства Георгия Гахария. Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

"Мы держим в руках национальные флаги и шумим, чтобы наш голос был услышан. Автомобильная колонна движется к министерству. Призываем всех присоединится к нам", - сообщил РИА Новости один из водителей.

По данным грузинских телекомпаний, которые транслируют кадры в прямом эфире, за колонной движутся бригады патрульной полиции, при этом у здания МВД правоохранителей нет.

Отставка главы МВД – одно из требований митингующих, которые с 20 июня проводят акции протеста в Тбилиси. Митингующие считают, что Гахария несет ответственность за действия спецназа, который разгромил митинг в первый день протеста, в результате чего пострадали сотни человек.