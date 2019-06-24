Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал продолжить акции протеста в Тбилиси, несмотря на то, что власти пошли на уступки и решили провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым барьером,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Речь идет о том, что сейчас (председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина) Иванишвили должен уволить (главу МВД - Георгию) Гахарию, освободить всех задержанных и незамедлительно назначить внеочередные пропорциональные выборы, а также уволить главу ЦИК Тамару Жвания", - заявил Саакашвили в видеообращении, опубликованном в Facebook.