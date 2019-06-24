Грузиновед закрытие Россией КПП “Верхний Ларс” считает маловероятным

Грузиновед не представляет, какие внутриполитические развития должны произойти в Грузии, чтобы российская сторона решила закрыть КПП в Ларсе. Как сообщает «Арменпресс», в беседе с журналистами 24 июня грузиновед отметил, что это будет последним шагом со стороны России, который вернет к периоду “преференциального превосходства”.

“Товарооборот между Грузией и Россией составляет более 1 миллиарда долларов, и Россия находится на 2-3-м месте. Россия сохраняет первую строчку по части трансфертов - около 250 млн долларов”, - сказал Джонни Меликян.

Он отметил, что Россия имеет довольно серьезный вклад в сфере туризма в Грузии, и то, что по указу президента РФ Владимира Путина запрещены полеты российских авиакомпаний в направлении Грузии, отразится на экономике Грузии. Тот факт, что с 8 июля начнется процесс запрета авиаперевозок, показывает, что это политический мессидж Тбилиси. Однако ситуация может измениться за эти 3-4 дня. В Москве, думаю, тоже понимают, что до 8 июля ситуация может стабилизироваться. Запрет авиаперевозок даст о себе знать, потому что если смотреть данные прошлого года, то из России было зарегистрировано 1,7 млн пассажиров и около 3 млрд долларов прибыли обеспечили лишь российские туристы. Чем больше продлится это ограничение, тем больше денег потеряют граждане Грузии, занятые в этой сфере, а число российских туристов довольно велико”, - подчеркнул Меликян.

Депутаты парламента Грузии 20 июня сорвали работу Межпарламентской ассамблеи православия. Присутствие российских депутатов было неоднозначно воспринято парламентариями Грузии, они подняли свой голос протеста в связи с участием российских депутатов. Протесты начались после скандала в связи с визитом депутата Госдумы Сергея Гаврилова, занимающего пост главы Межпарламентской ассамблеи православия.

В результате столкновений на проспекте Руставели в Тбилиси в тот же день пострадало более 200 человек, в том числе полицейские и журналисты. Как сообщают грузинские СМИ, задержаны несколько десятков человек.

За столкновениями между демонстрантами и сотрудниками полиции последовала отставка председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе. Президент Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации митингов в стране, в ответ на это премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал заявление грузинского президента непрофессиональным, отметив, что попытки свалить вину на Россию искажают ситуацию.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить граждан РФ на территорию Грузии.