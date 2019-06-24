Франция не одобряет намерения США принять новые санкции против Ирана

Франция отрицательно относится к возможному объявлению президентом США Дональдом Трампом новых санкций в отношении Ирана. Об этом заявила французский государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Амели де Моншален в понедельник в интервью телеканалу CNews.

"Франция не может с одобрением относиться к тому, что содействует эскалации ситуации [в Иране]. То, что в настоящее время происходит с Ираном, мы рассматриваем как крайне опасные события. С различных сторон, Ирана и США, а также представителей стран региона раздаются воинственные заявления политиков, которые нельзя считать разумными и ответственными, хотя именно такими им следовало бы быть в нынешней ситуации", - отметила де Моншален,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Она подчеркнула, что в связи с этим "главной задачей является обеспечение сохранения мира". "В условиях различного отношения стран к ядерной сделке с Ираном Франция считает, что необходимо вести диалог со всеми, добиваться стабилизации ситуации, и главное - избежать инцидентов, которые могут привести к внезапному возникновению вооруженного конфликта или появлению таких заявлений, которые содействуют усилению напряженности".

Отвечая на вопросы, де Моншален подчеркнула, что "Франция ни за что не приняла бы участие в военном конфликте с Ираном, который чуть не возник в эти дни". "Мы отнюдь не придерживаемся воинственной динамики действий - мы находимся в сфере динамики дипломатических действий", - отметила она. "Именно поэтому президент Франции Эмманюэль Макрон и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан намерены на саммите Группы двадцати в Осаке провести предельно углубленные консультации с тем, чтобы успокоить ситуацию и снизить напряженность", - добавила госсекретарь.