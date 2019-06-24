Новоизбранные члены Совета встретились с остальными членами

24 июня в Высшем судебном совете состоялась встреча, в которой приняли участие новоизбранные ученые члены Совета - Григор Бекмезян и Виген Кочарян.

Как сообщили «Арменпресс» в службе по связям с прессой и общественностью Высшего судебного Совета Армении, и. о. председателя Высшего судебного совета Сергей Чичоян, поздравив коллег от имени Совета с избранием в члены Совета, выразил надежду, что совместная работа будет эффективной и конструктивной с точки зрения решения существующих проблем судебной власти.

Новоизбранные члены Совета, в свою очередь, также приветствовали членов Совета, отметив, что готовы по возможности быстро вовлечься в работу Совета и полностью направить свой профессиональный потенциал в дело оздоровления и развития судебной власти.

Согласно ч. 2 ст. 144 Конституционного закона РА “Регламент Национального собрания”, фракция “Мой шаг” Национального собрания выдвинула в члены Высшего судебного совета кандидатуры Григора Бекмезяна и Вигена Кочаряна. Национальное собрание избрало Григора Бекмезяна 107 голосами за”, 4 – “против”, а Вигена Кочаряна - 114 голосами “за”, 4 – “против”..